Зеленський нагородив посмертно двох неповнолітніх українських партизанів. Два роки тому окупанти вбили їх у Бердянську

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи українських партизанів Тиграна Оганнісяна і Микиту Ханганова. Їм було по 16 років, коли їх вбили російькі окупанти.

Указ про нагородження опублікували на сайті президента України.

Орден присудили з формулюванням: «За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини».

Двох підлітків застрелили російські снайпери в червні 2023 року в Бердянську. Тіграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову. До цього окупанти пів року тиснули на підлітків, обшукували їх. Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували. Російські окупанти закидали підліткам, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом.

До їхнього вбивства, 15 червня 2023 року, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова з окупованого Бердянська й дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію.