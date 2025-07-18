На Прикарпатті загинула жінка — вона постраждала від атаки РФ 29 червня

У лікарні на Прикарпатті 18 липня померла жінка, яка отримала численні травми від масованої комбінованої атаки РФ у ніч проти 29 червня.



Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Онищук Світлана.



Постраждалу Анну Косач із села Нараївка Більшівцівської громади госпіталізували зранку, в день атаки, проте врятували її не вдалося.

У ніч на 29 червня Росія масовано атакувала Україну. Під атакою була Полтавщина, Львівщина, Сумщина, Черкащина, Харків, Миколаїв, а також Івано-Франківщина.

Тоді Росія запустила по Україні 537 цілей. Повітряні сили звітували про збиття 38 ракет та 211 дронів, ще 226 БпЛА були локаційно втрачені.

Відбиваючи атаку на винищувачі на F-16, загинув льотчик 1 класу Максим Устименко. У Повітряних силах розповіли, що пілот збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак отримав ушкодження і почав втрачати висоту. Устименко відвів літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Посмертно йому присвоїли звання Героя України та нагородили орденом «Золота Зірка».