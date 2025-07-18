Підпал угорської церкви на Закарпатті: правоохоронці затримали зловмисника

Правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, причетний до підпалу греко-католицької церкви в селі Паладь-Комарівці Закарпатської області 16 липня. Через цей інцидент угорське Міністерство закордонних справ викликало українського посла.

Про це повідомляє поліція Закарпаття.

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За версією слідства, саме 28-річний закарпатець причетний до підпалу храму. Він також залишив на стінах храму «напис провокативного характеру» — в Угорщині казали, що йдеться про фразу «Мадярів на ножі».

Віктор Орбан / Facebook

Правоохоронці затримали чоловіка процесуальним порядком. Його дії розцінили як порушення рівних прав громадян через їхню національність і релігію, а також як навмисний підпал майна.