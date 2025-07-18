«Віддав наказ бомбардувати будинки під час боїв за Київ». СБУ повідомила заочну підозру російському генералу

Служба безпеки України повідомила заочну підозру екскомандувачу Східного військового округу збройних сил РФ генерал-полковнику Олександру Чайку. Він віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ — тоді загинули люди.



Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, перебуваючи на посаді, у березні 2022 року він наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Правоохоронці отримали радіоперехоплення, як той віддав наказ.

Тоді росіяни застосували авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 «Ураган» та некеровані авіаційні ракети С-8. За 8 днів масованих ударів по населеному пункту ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів.