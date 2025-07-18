Трамп доручив розсекретити матеріали у справі Епштейна

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче попросити суд дозволу на оприлюднення свідчень великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це Трамп заявив у Truth Social.

«З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив генеральному прокурору Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі за умови схвалення суду. Ця афера, організована демократами, має бути негайно припинена», — написав він.

Сама Бонді заявила в X, що Міністерство юстиції готове вже сьогодні, 18 липня, звернутися до суду з клопотанням про розсекречення свідчень. Раніше Бонді публічно заявляла про намір розкрити важливу інформацію у справі Епштейна, включно з «безліччю імен» і «журналами польотів».

На початку місяця Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань дійшли висновку, що не мають доказів, що звинувачений у сексуальних злочинах та торгівлі людьми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів «список клієнтів» або був убитий.

Звʼязки Епштейна і Трампа

Тим часом демократи вимагають розслідувати стосунки Епштейна та Трампа. Залишаються відкритими питання, чи фігурує імʼя Трампа в урядових матеріалах про Епштейна.

Після сварки з Дональдом Трампом на початку червня Ілон Маск опублікував допис в X, де написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна. Згодом він видалив цей пост.

Трамп та Епштейн були знайомі та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. В інтервʼю письменнику Майклу Вольфу 2017 року Епштейн навіть стверджував, що впродовж десятиліття був найближчим другом Дональда Трампа.

У 2019 році Трамп заявив, що він «не є шанувальником Епштейна» і «не розмовляв з ним 15 років». Він також сказав, що заборонив Епштейну відвідувати свої гольф-курорти на початку 2000-х років.

Що відомо про Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.