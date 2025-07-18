Джерела «Бабеля»: Фахівці ГУР влаштували кібератаку на «Газпром»

Кіберфахівці ГУР 17 липня атакували мережеву інфраструктуру російського «Газпрому».

Про це повідомили «Бабелю» джерела в ГУР.

За інформацією співрозмовника в розвідці, за результатами операції відключили доступ до інформаційної системи «Газпрому» майже 20 тисяч системних адміністраторів.

Крім того, на сервери «Газпрому» встановили шкідливе програмне забезпечення — воно надалі буде знищувати дані інформаційної системи «Гапрому».

Також було знищено: