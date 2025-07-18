Джерела «Бабеля»: Фахівці ГУР влаштували кібератаку на «Газпром»

Кіберфахівці ГУР 17 липня атакували мережеву інфраструктуру російського «Газпрому».
Про це повідомили «Бабелю» джерела в ГУР.
За інформацією співрозмовника в розвідці, за результатами операції відключили доступ до інформаційної системи «Газпрому» майже 20 тисяч системних адміністраторів.
Крім того, на сервери «Газпрому» встановили шкідливе програмне забезпечення — воно надалі буде знищувати дані інформаційної системи «Гапрому».
Також було знищено:
- резервні копії даних інформаційної системи «Газпрому»;
- бази даних приблизно 390 дочірніх компаній «Газпрому» та його філіалів, зокрема «Газпром Тепло Енерго», «Газпром Обл Енерго», «Газпром Енергозбит» та сотні інших;
- дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом з усіма файлами (договори, накази, розпорядження) «Газпрому» та дочірніх компаній;
- дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);
- бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп тощо. Видалено сервери з аналітикою роботи систем SCADA, відповідальних за керування технічною інфраструктурою;
- операційні системи на доступних серверах;
- пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).