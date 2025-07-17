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У Добропіллі на Донеччині зросла кількість загиблих від атаки РФ

Автор:
Ольга Березюк
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Через російську атаку 16 липня по Добропіллю на Донеччині загинули вже чотири людини.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Кількість постраждалих не змінилась — їх 27.

Триває розбір завалів — в ОВА сподіваються, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий.

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  • РФ 16 липня скинула авіабомбу на Добропілля — під ударом опинився торговий центр в середмісті. Росіяни застосували 500-кілограмову авіабомбу. За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.