У Добропіллі на Донеччині зросла кількість загиблих від атаки РФ

Через російську атаку 16 липня по Добропіллю на Донеччині загинули вже чотири людини.
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Кількість постраждалих не змінилась — їх 27.
Триває розбір завалів — в ОВА сподіваються, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий.
- РФ 16 липня скинула авіабомбу на Добропілля — під ударом опинився торговий центр в середмісті. Росіяни застосували 500-кілограмову авіабомбу. За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.