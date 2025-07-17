На території навчального центру на Чернігівщині застрелили двох військових

Учора, 16 липня, на території навчального центру в Чернігівській області вбили двох військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У середу правоохоронці отримали інформацію, що під час стрільб курсант кілька разів вистрілив з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Від отриманих поранень вони загинули.

Підозрюваного в злочині затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Дані про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство двох або більше людей. Триває досудове розслідування.