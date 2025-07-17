На території навчального центру на Чернігівщині застрелили двох військових

Учора, 16 липня, на території навчального центру в Чернігівській області вбили двох військовослужбовців.
Про це повідомляє поліція Чернігівщини.
У середу правоохоронці отримали інформацію, що під час стрільб курсант кілька разів вистрілив з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Від отриманих поранень вони загинули.
Підозрюваного в злочині затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Дані про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство двох або більше людей. Триває досудове розслідування.