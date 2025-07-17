Фестиваль «Книжкова країна» пройде в Києві наприкінці вересня

Четвертий фестиваль «Книжкова країна» на ВДНГ в Києві проведуть 25—28 вересня.

Про це «Суспільному» розповіли організатори заходу.

Цього разу центральною темою книжкового фестивалю обрали осінній урожай як символ підсумків і літературних здобутків сезону.

Площу перед першим павільйоном ВДНГ перетворять на осінній сад із велетенськими плодами-фотозонами.

Центральним осередком стане масштабний книжковий ярмарок, який обʼєднає провідні видавництва, книгарні та незалежних авторів.

Цього сезону на фестивалі вперше представлять напрям ілюстраторів і художників, у межах якого проведуть виставки, фотопроєкти й тематичні заходи. Також відбудуться «Родинні читання».

Загалом заплановано майже 300 подій: презентації книжок та їх обговорення, зустрічі з авторами, автограф-сесії.