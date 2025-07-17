Міноборони спростило правила використання дронів. Що змінилось

Міністерство оборони України затвердило зміни до чотирьох ключових наказів про використання безпілотників, скасувавши неактуальні під час війни вимоги.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, спростили вимоги до польотів та обслуговування безпілотників. Тепер правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації не діятимуть щодо БпАК разового використання всіх типів і класів, а також БпАК I класу категорій «мікро» та «міні». Більшість видів БпАК не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден.

Також тепер персонал з керування безпілотниками І класу не потрібно направляти на обовʼязкову льотну лікарську експертизу для визначення придатності до польотів. Допуск до керування БпАК надає наказом командир частини. Правила медичного забезпечення польотів державної авіації не застосовуються до екіпажів БпАК І класу.

Детальніше зі змінами можна ознайомитися за посиланням.

«Норми привели у відповідність до реалій сучасної війни. Ухвалені до повномасштабного вторгнення накази містили правила, які неможливо виконати через високу інтенсивність бойових дій, велику кількість різних типів БпАК, швидку зміну технологій їх використання. Деякі з них не просто не відповідали реальності, але й були небезпечні. Наприклад, існувала вимога розміщувати на безпілотниках контактні дані операторів», — пояснює Юлія Марушевська, керівниця Офісу змін МОУ.