Через розслідування журналістів правоохоронці розпочали слідство щодо посадовців АРМА

Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливе зловживання посадою працівниками АРМА. Підставою для розслідування став матеріал «Української правди».

Про це повідомила пресслужба САП.

У прокуратурі зазначили, що на тепер у цій справі нікому не повідомляли про підозру.

У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зреагували. Очільниця АРМА Олена Дума каже, що агентство в перші ж дні подало заяву до НАБУ щодо «всебічної перевірки» інформації з матеріалу УП.

Про яке розслідування журналістів мова

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у березні призначило компанію, що керуватиме Будинком профспілок на Майдані. Тоді УП з’ясувала, що новий управитель може мати зв’язок із родиною віцепремʼєрки та міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

Журналісти з’ясували, що консорціум «КАМпарітет», створений у травні 2024 року, менш ніж за рік став управителем чотирьох арештованих об’єктів через конкурси АРМА. Це найбільша кількість серед усіх учасників, попри те що всього з 2023 року таких конкурсів було 11.

«КАМпарітет», за даними УП, має зв’язок із колишнім чоловіком міністерки юстиції Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним, який, за даними джерел видання у політичних і бізнесових колах, впливає на роботу АРМА. Першим директором консорціуму був Тарас Голуб — колишній радник Стефанішиної та співзасновник організації, з якою також пов’язаний її ексчоловік.

Крім того, нинішній посадовець АРМА, який відповідає за розшук активів, у минулому був керівником Стефанішина в кіберполіції. Тоді експерти, яких залучила УП, виявили порушення в усіх конкурсах, які виграв «КАМпарітет», зокрема ймовірно підроблені документи. В АРМА ці звинувачення заперечили.