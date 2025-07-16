Понад 20% 18-річних учасників програми «єКнига» не придбали жодної книги

Станом на 1 липня 18-річні українці та українки вже витратили 91,5 мільйона гривень на книжки в межах програми «єКнига».

Про це повідомив Український інститут книги.

В УІК підрахували, що 64,9% користувачів програми — молоді жінки, 35,1% — молоді чоловіки.

Книги переважно купували в інтернет-книгарнях (62,18% суми або 56 млн грн). 37,82% купували у 277 стаціонарних книгарнях по всій Україні (34,6 млн грн).

З березня в межах програми було по 3 тисячі нових заяв щотижня.

При цьому 20,12% учасників не купили жодної книжки. В УІК нагадали, що гроші дійсні 3 місяці від моменту зарахування. Невикористані кошти повертаються в програму і переходять до наступних 18-річних заявників.

Програма «єКнига»

«єКнига» — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума цієї допомоги — 908,4 гривні. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18, і аж до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях і видавництвах, які беруть участь у програмі.