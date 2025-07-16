Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету-2025

Верховна Рада 16 липня підтримала законопроєкт № 13439-3 про зміни до державного бюджету 2025 року.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, у першому читанні документ підтримали 257 парламентарів. Проєкт пропонує збільшити видатки оборони на 412,4 мільярда гривень, з них 215,9 мільярда підуть на закупівлю і виробництво зброї та військової техніки в Україні.

Перелік основних напрямків видатків:

Міністерство оборони — 311 млрд грн;

Міністерство внутрішніх справ — 84 млрд грн;

Головне управління розвідки МО — 4,5 млрд грн;

Служба безпеки України — 1,6 млрд грн;

Управління державної охорони — 505 млн грн;

Держспецзвʼязок — 64,5 млн грн.

Ще 10,8 мільярда гривень виділять для сектору безпеки й оборони за спеціальним фондом. Додаткові 26 мільярдів гривень заклали для резервного фонду, щоб здійснити непередбачені та невідкладні видатки, кажуть у Мінфіні.

Нова норма також передбачає, що з 1 серпня 2025 року 10% податку на прибуток, який зараз зараховують до бюджету Києва, будуть зараховувати до резервного фонду держбюджету.