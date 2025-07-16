ЄС розширив санкції проти Росії за дестабілізацію в Євросоюзі та Україні

Рада ЄС 15 липня ухвалила рішення запровадити додаткові санкції проти дев’яти людей і шести організацій, відповідальних за дестабілізаційну діяльність Росії за кордоном, зокрема через маніпулювання інформацією та втручання в політику інших країн.

Про це повідомила пресслужби Ради ЄС.

Під санкції потрапила «Російська телевізійна і радіомовна мережа», а також її генеральний директор і директор департаменту з координації розвитку інфраструктури зв’язку на нових територіях. Ця мережа відіграє ключову роль у заміні українських мовників на окупованих територіях, придушуючи інакодумство, нав’язуючи російську політику місцевому населенню та делегітимізуючи український уряд на цих територіях.

У санкційному переліку також згадується 841-й окремий центр радіоелектронної боротьби та двоє його високопоставлених співробітників, які керують операціями в Калінінградській області. Порушення сигналів GNSS у низці європейських країн пов’язують саме з радіоелектронною активністю з Калінінграда, зокрема з глушінням і підміною сигналів, що особливо впливає на Балтійські країни та цивільну авіацію.

Крім того, ЄС ввів санкції проти Асоціації журналістів БРІКС, Фонду боротьби з репресіями та Центру геополітичної експертизи. Перші дві організації були створені Євгенієм Пригожиним і брали участь у численних FIMI-операціях проти Франції та України, зокрема в кампанії звинувачень французьких солдатів у викраденні дітей в Нігері після військового перевороту 2023 року. Центр геополітичної експертизи, створений автором «руского міра» Олександром Дугіним, відповідальний за дезінформаційні кампанії проти українських інтересів, дискредитацію західних політиків та спроби впливу на вибори у країнах Заходу.

До списку потрапили офіцер ГРУ, кілька пропагандистів, а також Євгеній Шевченко і його вебкомпанія Tigerweb, яка поширювала проросійський контент у кількох західних країнах, зокрема у Франції.

Наразі санкції ЄС, запроваджені у зв’язку з дестабілізуючою діяльністю Росії, охоплюють 47 людей і 15 організацій. Їхні активи в ЄС заморожені, також їм заборонено надавати фінанси або економічні ресурси — як напряму, так і опосередковано. Крім того, підсанкційним людям заборонено в’їзд і транзит територією ЄС.