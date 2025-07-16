Вночі росіяни запустили по Україні 400 дронів і балістичну ракету

У ніч проти 16 липня окупанти атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та сотнями безпілотників з напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Чауда у Криму. З-поміж усіх дронів 255 — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків і Вінниця.

Попередньо, станом на 08:30 ППО збила 198 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни, звітують ПС. Ще 145 дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксували влучання ракети та 57 безпілотників у 12 місцях, уламки впали на двох локаціях.