Армія РФ обстріляла дронами Вінницю. Є руйнування та постраждалі

Вночі 16 липня окупанти атакували Вінницю та регіон безпілотниками, є постраждалі, зокрема важкопоранені.

Про це повідомляє заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі та об’єкту промисловості в обласному центрі. На одній з локацій пожежу вже локалізували, на іншій співробітники ДСНС ще працюють.

Поранені семеро людей, зокрема пʼятеро — з опіками, з них двоє пацієнтів важкі, ще троє зазнали травм середнього ступеня. Ворог пошкодив чотири житлових будинки в області: потрощені покрівлі, вікна, двері. Одне помешкання пошкоджено суттєво.

Загалом Вінницьку область цієї ночі атакували 28 безпілотників, з них орієнтовно 18 цілей знищила Протиповітряна оборона, сповістила Наталя Заболотна.