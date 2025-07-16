Армія РФ обстріляла дронами Вінницю. Є руйнування та постраждалі

Вночі 16 липня окупанти атакували Вінницю та регіон безпілотниками, є постраждалі, зокрема важкопоранені.
Про це повідомляє заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі та об’єкту промисловості в обласному центрі. На одній з локацій пожежу вже локалізували, на іншій співробітники ДСНС ще працюють.
Поранені семеро людей, зокрема пʼятеро — з опіками, з них двоє пацієнтів важкі, ще троє зазнали травм середнього ступеня. Ворог пошкодив чотири житлових будинки в області: потрощені покрівлі, вікна, двері. Одне помешкання пошкоджено суттєво.
Загалом Вінницьку область цієї ночі атакували 28 безпілотників, з них орієнтовно 18 цілей знищила Протиповітряна оборона, сповістила Наталя Заболотна.