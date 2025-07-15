Джерела «Бабеля»: ГУР паралізував роботу одного з найбільших виробників БпЛА на території Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки за підтримки «Українського кіберальянсу» та групи BO Team атакували мережеву та серверну інфраструктуру компанії «Гаскар Интеграция» — одного з найбільших постачальників дронів для російської армії.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.
Так отримали 47 ТБ технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Серед викрадених даних — конфіденційні анкети співробітників компанії та повна технічна документація про виробництво дронів, яку вже передали відповідним фахівцям Сил оборони України.
Під час атаки кіберфахівці знищили всю інформацію на серверах виробника, включно із 10 ТБ резервних копій матеріалів.
Окрім того, на підприємстві не працює Інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії «Гаскар». На заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами.