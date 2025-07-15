Рада схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це 16-й раз

Верховна Рада у вівторок, 15 липня, вшістнадцяте схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Він зазначив, що законопроєкт № 13471 про продовження воєнного стану підтримали 320 парламентарів, проти був представник політсили «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.
За продовження мобілізації (законопроєкт № 13472) проголосували 304 нардепи, Гончаренко був проти, а народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу утримався. Обидва документи набудуть чинності 7 серпня і діятимуть 90 днів — до 5 листопада 2025 року.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.