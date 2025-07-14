Данія вперше надасть супутниковий звʼязок українським військовим

Данія вперше надасть українській армії супутникові послуги через Оборонне агентство ЄС (European Defence Agency).

Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Допомога включає рішення, які дають Україні кращий доступ до стабільного й захищеного супутникового зв’язку. У данському Міноборони кажуть, що це саме той тип допомоги, який Україна запитувала. Україна отримає спеціальні термінали.

«Термінали забезпечать надійне та безпечне з’єднання, що може бути вирішальним для успішного проведення бойових операцій», — наголосили там.

У Європейському оборонному агентстві очікують, що й інші країни ЄС підуть цим шляхом і розглянуть можливість такої ж допомоги.