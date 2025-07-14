У столиці оголосили підозру шістьом посадовцям комунальних підприємств. Трьох з них затримали

Київська міська прокуратура спільно з Національною поліцією повідомила про підозру шести посадовцям комунальних підприємств. Трьох з них затримали.

Про це повідомляють Генеральний прокурор України та Київська міська прокуратура.

За даними слідчих, підозрювані причетні до завдання шкоди на понад ₴46 мільйонів бюджету Києва та одному з приватних підприємств. Всім підозрюваним інкримінують привласнення майна (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Затримані начальник КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва», директор Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та посадовець Управління освіти Оболонської РДА.

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Державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації КМДА отримала підозру у незаконній перереєстрації права власності на земельну ділянку у центрі столиці. Її дії кваліфікують як пособництво у шахрайстві, зловживання службовими повноваженнями та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Начальниці відділу публічних закупівель спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс» та директор Муніципального академічного камерного хору «Київ» отримали повідомлення про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Наразі у прокуратурі готують клопотання до суду про їх відсторонення від займаних посад.