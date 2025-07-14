АОЗ розглядає варіант купувати у виробників не дрони, а успішні місії — однак на це потрібно більше часу

Голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов переконаний, що реально реалізувати варіант закупівлі у виробників не дронів, а успішних місій.

Про це він сказав в інтервʼю «Бабелю».

«Я вам так скажу, в корпоративному секторі, де немає тиску з боку правоохоронних і контрольних органів, напевно, ми б це вже давно реалізували, бо такий підхід дійсно має сенс. Це був би досить непростий контракт, але реалізувати його реально», — вважає він.

Він додав, що АОЗ в цьому питанні вже «підходили до цього снаряду» і намагалися оцінити ризики.

«Так виглядає, що саме зараз у межах того правового середовища і правової культури, в якій ми працюємо, реалізувати це неможливо. Або давайте я краще скажу — реалізація потребує більше часу», — наголосив очільник Агенції.