Журналістка The New York Times Нанна Хайтманн 12 липня випустила статтю під назвою «Пейзаж смерті: що залишилося там, де Україна вторглася в Росію». Територіями Курщини, які донедавна займали Збройні сили України, Хайтманн шість днів супроводжували бійці чеченського спецпідрозділу «Ахмат».

Статтю Хайтманн починає зі слів про «Несподіване вторгнення України на захід Росії минулого літа». Вона не пояснює причин Курської операції й лише пізніше пише, що великі території України досі залишаються окупованими Росією.

Хайтманн описує побут росіян у місті Суджа та їхні погляди на війну. Серед них те, що причиною війни було розширення НАТО, а українці вдарили по територіях, де мають багато родичів, оскільки не змогли добратися до Москви.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий написав у X, що рішення NYT опублікувати статтю дозволяє російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Він порівняв це з маніпуляціями Волтера Дюранті.