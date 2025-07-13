Нова Каледонія стала державою з автономією у складі Франції. Що відомо про «історичну угоду»

Переговори стосовно майбутнього Нової Каледонії тривали 10 днів і завершилися 12 липня. Французький уряд, групи, що виступають за незалежність архіпелагу, і групи, що виступають проти неї, уклали угоду про створення «Держави Нової Каледонії» в складі Франції з автономним статусом. Це закріплять у французькій конституції.
Про це повідомляє уряд Франції. Деталі також наводять медіа, зокрема The Guardian та Politico.
«Держава Нова Каледонія в складі Республіки: це ставка на довіру», — написав президент Франції Емманюель Макрон.
Жителі островів зможуть мати подвійне громадянство, Нова Каледонія також отримає повноваження у сфері міжнародних відносин. Нову Каледонію зможуть визнати інші країни.
Важливо, що архіпелаг зможе вести міжнародну діяльність, але з урахуванням інтересів Франції. Париж збереже контроль над обороною, безпекою та правосуддям, хоча Нова Каледонія братиме участь у формуванні політики в цих сферах.
Угода також включає зобовʼязання Франції допомогти економічному розвитку, зокрема в стратегічно важливому для країни нікелевому секторі. Економіка Нової Каледонії базується саме на видобутку нікелю. Окремо сторони планують укласти пакт для зменшення дефіциту бюджету й боргу та зростання зайнятості. Особливу увагу приділять розвитку галузі з видобутку нікелю. Також обіцяють інвестиції в охорону здоров’я, освіту, транспорт, житло й захист довкілля.
За виконанням угоди стежитиме спеціальний комітет. Перед тим як набрати чинності, угоду мають винести на референдум у Новій Каледонії та схвалити голосуванням у парламенті Франції.
Усі умови угоди потім закріплять у новому основному законі, який ухвалять у 2026 році. Закон також зможе змінити назву, прапор чи символіку території, додати хартію місцевих цінностей та окремий кодекс громадянства.
- Франція анексувала Нову Каледонію в 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946-му.
- Минулого травня на архіпелагу відбулися мітинги корінного населення за незалежність, під час яких загинули 13 людей. Причиною стала реформа, яка дозволила б французам за певних умов голосувати на архіпелазі. Після цього реформу призупинили. Протести коштували території $2 мільярди, що призвело до скорочення 10% її валового внутрішнього продукту. А за новою угодою жителі Нової Каледонії відтепер зможуть голосувати лише після 10 років проживання на архіпелазі.
- Останній референдум щодо незалежності Нової Каледонії відбувся у 2021 році. Це був третій і завершальний референдум, проведений з 2018 року, і всі вони завершилися відмовою від незалежності. Водночас після голосування 2021 року політичний процес на архіпелазі опинився в глухому куті.
- Канаки — корінне меланезійське населення Нової Каледонії. Вони є найбільшою громадою країни, хоча й становлять менше як половину її населення — 40%. Загалом населення Нової Каледонії — приблизно 300 тисяч людей, пише BBC, а з 1998 року туди переїхали понад 40 тисяч громадян Франції.