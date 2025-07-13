Нова Каледонія стала державою з автономією у складі Франції. Що відомо про «історичну угоду»

Переговори стосовно майбутнього Нової Каледонії тривали 10 днів і завершилися 12 липня. Французький уряд, групи, що виступають за незалежність архіпелагу, і групи, що виступають проти неї, уклали угоду про створення «Держави Нової Каледонії» в складі Франції з автономним статусом. Це закріплять у французькій конституції.

Про це повідомляє уряд Франції. Деталі також наводять медіа, зокрема The Guardian та Politico.

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«Держава Нова Каледонія в складі Республіки: це ставка на довіру», — написав президент Франції Емманюель Макрон.

Жителі островів зможуть мати подвійне громадянство, Нова Каледонія також отримає повноваження у сфері міжнародних відносин. Нову Каледонію зможуть визнати інші країни.

Важливо, що архіпелаг зможе вести міжнародну діяльність, але з урахуванням інтересів Франції. Париж збереже контроль над обороною, безпекою та правосуддям, хоча Нова Каледонія братиме участь у формуванні політики в цих сферах.

Угода також включає зобовʼязання Франції допомогти економічному розвитку, зокрема в стратегічно важливому для країни нікелевому секторі. Економіка Нової Каледонії базується саме на видобутку нікелю. Окремо сторони планують укласти пакт для зменшення дефіциту бюджету й боргу та зростання зайнятості. Особливу увагу приділять розвитку галузі з видобутку нікелю. Також обіцяють інвестиції в охорону здоров’я, освіту, транспорт, житло й захист довкілля.

За виконанням угоди стежитиме спеціальний комітет. Перед тим як набрати чинності, угоду мають винести на референдум у Новій Каледонії та схвалити голосуванням у парламенті Франції.

Усі умови угоди потім закріплять у новому основному законі, який ухвалять у 2026 році. Закон також зможе змінити назву, прапор чи символіку території, додати хартію місцевих цінностей та окремий кодекс громадянства.