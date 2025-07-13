Генштаб ЗСУ: Сили оборони України ліквідували ще понад тисячу росіян і знищили 49 артсистем

Протягом минулої доби, 12 липня, російська армія втратила ще 1 240 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські оборонці за добу знищили три танки, три бойові броньовані машин, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 263 дрони оперативно-тактичного рівня, 32 крилаті ракети й 101 одиницю автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 1 033 930 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).