Сили оборони України вдарили по російському авіазаводу і підприємству з виготовлення ракет для ППО

Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України 11 липня вдарили по російському авіазаводу і підприємству з виготовлення ракет для ППО.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ідеться про Луховіцькій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ «РСК МіГ». Цей завод робить усе: від обробки деталей до фінального складання, випробувань у повітрі й передачі Росії бойових літаків МіГ. На території підприємства фіксують вибухи та пожежу.
Також СБС атакували Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних і зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК / ЗРГК) противника.
Тут були вибухи, після атаки фіксували дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки в напрямку атакованої цілі. Результати атаки уточнюють.