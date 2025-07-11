Сили оборони України вдарили по російському авіазаводу і підприємству з виготовлення ракет для ППО

Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України 11 липня вдарили по російському авіазаводу і підприємству з виготовлення ракет для ППО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Ідеться про Луховіцькій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ «РСК МіГ». Цей завод робить усе: від обробки деталей до фінального складання, випробувань у повітрі й передачі Росії бойових літаків МіГ. На території підприємства фіксують вибухи та пожежу.

Також СБС атакували Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних і зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК / ЗРГК) противника.

Тут були вибухи, після атаки фіксували дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки в напрямку атакованої цілі. Результати атаки уточнюють.