У Нідерландах засудили чоловіка, який ділився технологічною інформацією з росіянами

Роттердамський окружний суд засудив 43-річного чоловіка до трьох років позбавлення волі. Він ділився даними нідерландських високотехнологічних компаній з особою в Росії. Це порушило санкції Європейського Союзу, які запровадили у 2014 році.

Про це повідомляє Роттердамський окружний суд.

Чоловік протягом 18 місяців обмінювався інформацією, зокрема файлами з налаштування виробничих ліній мікрочипів, з особою в Росії. Він також навмисно і без дозволу отримав доступ до систем компаній ASML і NXP, в яких він працював. Ці компанії спеціалізуються на виробництві напівпровідників.

Протягом понад чотирьох років засуджений несанкціоновано отримував доступ до внутрішньої мережі роботодавця. Він завантажував файли, не пов’язані з його робочими обов’язками. Частину з них засуджений зберіг навіть після звільнення.

На слуханні чоловік заявив: «Я зберіг файли ASML для власного користування. […] Чи дозволялося передавати їх у Росію? Я не питав. Так, я надавав консультації».

Роттердамський окружний суд засудив чоловіка до трьох років ув’язнення, хоча прокурор вимагав чотири. Покарання пом’якшили, оскільки суд не встановив фактів отримання винагороди за інформацію. Немає підтверджень, що кошти на його банківському рахунку пов’язані з передачею файлів.