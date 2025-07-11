Вночі РФ запустила по Україні понад 70 дронів. Як спрацювала ППО

У ніч проти 11 липня російська армія атакувала Україну 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, до 60 з них – це саме Shahed.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО збила 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 16 дронів локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Через ворожу атаку були влучання 19 БпЛА у восьми місцях, ще в трьох — впали уламки.