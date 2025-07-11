У Києві запустять нову систему перехоплення дронів. Як вона працюватиме

У Києві запустять повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на столицю, за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
На реалізацію ініціативи під назвою «Чисте небо» буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не лише на закупівлю техніки, а й на створення ефективної системи реагування.
Зокрема, в межах ініціативи розгорнуть центр підготовки операторів — це буде спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з керування дронами-перехоплювачами.
Також будуть формувати додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування в столиці та на підступах до міста.
Ткаченко каже, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт «Чисте небо» на Київщині вже довів свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.