Литва інвестує €21 мільйон у відновлення освіти в Україні. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння 10 липня підписали на Конференції з питань відновлення України в Римі міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс і перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

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Інвестиції зосередять на створенні й обладнанні безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ. Це не лише сприятиме відновленню освіти в Україні, але й допоможе відповідати європейським стандартам.

Основу частину коштів — €17 мільйонів — спрямують на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі.

Школу побудують за проєктом «Школа майбутнього для України», який розробили українські та італійські архітектори. Цей проєкт переміг у міжнародному конкурсі, що 2023 року ініціювала Литва. Це буде перша школа в Україні, яку збудують за принципами Нового європейського Баугаузу — підходу, що поєднує інноваційність, комфорт і готовність до роботи як у мирний, так і воєнний час. Дизайн школи буде доступний усім громадам безкоштовно.

Ще €3 мільйони виділять на те, щоб встановити сонячні енергетичні системи у школах і садках. Їх встановлять у 14 закладах освіти в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях. Завдяки цим системам робота шкіл і садків триватиме без перебоїв. Це також дозволить зменшити довгострокові витрати на електроенергію.

А останній мільйон євро спрямують на підтримку програми надолуження освітніх втрат Catch-up ті навчання STEAM на Одещині. Програма має допомогти школярам надолужити втрачене через тривале дистанційне навчання. Учням, які відстають, проводитимуть додаткові заняття, а для тих, хто показує кращі результати, організують уроки зі STEAM-напрямів. Пілотний проєкт запустять у новій підземній школі-укритті в Молодіжному на Одещині.