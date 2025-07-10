Україна отримає 5 тисяч зенітних ракет від Великої Британії — країни уклали «історичну» угоду

Велика Британія та Україна уклали «історичну» угоду про постачання зенітних ракет компанії Thales. Це найбільший контракт для України, який коли-небудь укладали за підтримки британського агентства експортного кредитування.



Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

У межах угоди Велика Британія надасть гарантію на £2,5 мільярда і фінансування на 19 років. Це відкриє для закупки понад 5 тисяч зенітних ракет. Контракт не лише підтримає британську оборонну галузь, але й допоможе Україні тримати оборону у війні проти повномасштабного вторгнення Росії.

Угоду підпишуть під час цьогорічної Конференції з відновлення України (URC), яка 10 липня стартувала в Римі, за участі віцепрем’єрки Великої Британії Анджели Рейнер та міністра з питань експорту Гарета Томаса.

«Ця визначна угода — приклад того, як британські знання та виробництво допомагають Україні й створюють якісні робочі місця вдома. Вона підкреслює наш План змін: підтримка експорту, розвиток бізнесу та солідарність із Україною перед обличчям російської агресії», — заявив Гарет Томас.

Також Велика Британія підтвердила, що надасть Україні до £283 мільйонів двосторонньої допомоги у 2025—2026 фінансовому році. Кошти спрямують на гуманітарні потреби, енергетику, стабілізацію, реформи, відновлення та реконструкцію.

Також ще до £10,5 мільйона піде на реформу управління, зокрема верховенство права, правосуддя та антикорупційні ініціативи. Ще мільйон фунтів спрямують на розвиток зеленої енергетики та підтримку Зеленого офісу України.

Британська міжнародна інвестиційна корпорація (BII) також надасть кредит на €30 мільйонів для українського агрохолдингу МХП, який є найбільшим виробником м’яса птиці та переробленого м’яса в Україні. Це допоможе зберегти робочі місця і посилити стійкість у продовольчому та аграрному секторах під час повномасштабної війни.

Велика Британія підтримає і нову угоду з Україною про страхування інвестицій — це зробить страхування доступнішим для бізнесу, зокрема британського, що допоможе зменшити ризики для інвесторів.

Загальна сума підтримки від Великої Британії вже становить £18,3 мільярда, з них £13 мільярдів — військова допомога, £5,3 мільярда — гуманітарна підтримка.