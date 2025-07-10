У Китаї зреагували на те, що Україна затримала двох їхніх громадян і підозрює в шпигунстві

У Китаї зреагували на повідомлення українських правоохоронців, які 9 липня затримали двох громадян Китайської Народної Республіки, які, за версією слідства, збирали секретні технології виробництва ракет «Нептун».
Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу 10 липня сказала журналістам, що інформацію про затримання ще перевіряють.
«Якщо це справді стосується громадян Китаю, ми захищатимемо їхні законні права згідно з законом», — наголосила вона.
- Контррозвідка Служби безпеки України 9 липня затримала у столиці двох громадян Китаю. За даними правоохоронців, вони хотіли нелегально вивезти до КНР секретну документацію про український ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун». Розслідування встановило, що один із затриманих — 24-річний колишній студент одного з технічних університетів Києва. Він продовжував жити в місті після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.
- Щоб здобути техдокументи про виробництво «Нептунів», колишній китайський студент намагався завербувати українця, повʼязаного з розробками новітнього озброєння Сил оборони. Інший фігурант — батько китайського студента, він проживав у Китаї. За версією слідства, він періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.