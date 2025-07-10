У Китаї зреагували на те, що Україна затримала двох їхніх громадян і підозрює в шпигунстві

У Китаї зреагували на повідомлення українських правоохоронців, які 9 липня затримали двох громадян Китайської Народної Республіки, які, за версією слідства, збирали секретні технології виробництва ракет «Нептун».

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу 10 липня сказала журналістам, що інформацію про затримання ще перевіряють.

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«Якщо це справді стосується громадян Китаю, ми захищатимемо їхні законні права згідно з законом», — наголосила вона.