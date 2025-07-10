Нідерланди виділили €300 млн на відновлення України

Нідерланди виділили €300 млн на підтримку відновлення України у 2025 і 2026 роках.
Про це оголосив у Х міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
За його словами, €52 млн підуть на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, €4 млн — на дитячу лікарню у Львові.
«Ми також підтримуємо ініціативи нідерландських компаній та організацій», — додав міністр.
Премʼєр України Денис Шмигаль раніше казав, що відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн доларів на період у 14 років.
- У березні влада Нідерландів повідомляла, що інвестує €700 мільйонів у виробництво безпілотників, частину коштів спрямують на українську оборонну промисловість.
- 24 червня Нідерланди оголосили про виділення пакету військової допомоги Україні на загальну суму приблизно €175 мільйонів.