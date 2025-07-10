Новини

Нідерланди виділили €300 млн на відновлення України

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Нідерланди виділили €300 млн на підтримку відновлення України у 2025 і 2026 роках.

Про це оголосив у Х міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

За його словами, €52 млн підуть на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, €4 млн — на дитячу лікарню у Львові.

«Ми також підтримуємо ініціативи нідерландських компаній та організацій», — додав міністр.

Премʼєр України Денис Шмигаль раніше казав, що відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн доларів на період у 14 років.