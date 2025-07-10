У Львові — підтоплення через потужні дощі. Як це виглядає

Через потужні дощі у деяких районах Львова та області стались підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та ДСНС.

З берегів вийшли річки Зубра та Щирка. Через підйом рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Частково підтоплена автодорога «Львів — Пустомити — Меденичі».

У селі Скнилів рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких — двоє дітей. Також врятовано двох собак.

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Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів Львова.