Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила понад 900 військових та 11 танків

Протягом минулої доби, 9 липня, ворожа армія втратила ще 920 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони за добу знищили 11 танків, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 324 дрони оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 81 одиницю автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).