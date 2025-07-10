У Сенаті вважають, що розглянуть законопроєкт про санкції проти РФ до кінця місяця

Лідер більшості у Сенаті США, республіканець Джон Тун заявив, що голосування щодо двопартійного законопроєкту про санкції за купівлю російських енергопродуктів може відбутися вже цього місяця.

Про це пише The New York Times.

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Підтримка цього законопроєкту у Сенаті зростає — він має 83 прихильники з обох партій. Співавторами виступили сенатори Ліндсі Грем (республіканець, Південна Кароліна) та Річард Блументаль (демократ, Коннектикут). Заява Дональда Трампа 8 липня про те, що він «дуже серйозно» розглядає підтримку законопроєкту, свідчить про можливу готовність Конгресу ухвалити його найближчим часом.

Тун заявив 9 липня, що досягнуто «значного прогресу» в підготовці законопроєкту щодо санкцій проти Росії. За його словами, голосування в Сенаті може відбутися «вже протягом цієї робочої сесії», тобто до 1 серпня, коли Сенат піде на місячні канікули.

Останні тижні сенатор Грем працював за лаштунками, щоб зробити документ прийнятнішим для Трампа. Разом із Блументалем вони додали до законопроєкту стандартне положення про право президента ухвалювати рішення щодо того, як і коли застосовувати фінансові санкції. Вони також обговорюють надання кількамісячного пільгового періоду для країн, які торгують із Росією, але водночас надають допомогу Україні, щоб уникнути санкцій.

За словами джерела, без положення про повне право президента визначати умови санкцій Трамп навряд чи підтримає документ. Однак сенатор Грем продовжує сигналізувати, що президент підтримує законопроєкт.

Спікер Палати представників Майк Джонсон 9 липня заявив, що підтримує ухвалення санкційного законопроєкту.

«Володимир Путін не проявляє готовності до розумного діалогу чи реальних переговорів про мир. Тому, я вважаю, ми маємо надіслати йому чіткий сигнал», — сказав він журналістам у Капітолії.

Водночас невідомо, чи погодяться демократи надати Трампу широкі повноваження щодо скасування санкцій. Деякі демократи, навіть ті, хто підтримує законопроєкт, критикували рішення Трампа призупинити дію санкцій проти Росії, вважаючи, що це підірвало підтримку України та затягнуло війну.

Демократи звинувачують Трампа в тому, що він уже п’ять місяців блокує оновлення санкцій та експортного контролю — і цим дає змогу все більшій кількості компаній у Китаї та по всьому світу постачати ресурси для російської військової машини.