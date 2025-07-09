Гендиректорка X звільнилася. Це сталося на тлі того, як ШІ Grok вихваляв Гітлера й ображав президента Туреччини

Генеральна директорка компанії X Лінда Яккаріно 9 липня заявила, що звільняються — це сталося після того, як чат-бот соціальної мережі зі штучним інтелектом Grok зробив низку «недоречних» дописів, зокрема вихваляв Гітлера.

«Після двох неймовірних років я вирішила піти з посади генерального директора X», — написала Лінда Яккаріно. На це Маск відповів: «Дякую за ваш внесок».

Яккаріно не назвала причини звільнення, лише подякувала власнику X, американському мільярдеру Ілону Маску за те, що він довірив їй «відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворити X на застосунок для «Всього».

«Я неймовірно пишаюся командою X — історичний поворот у бізнесі, якого ми досягли разом, був просто вражаючим», — написала вона.

The Guardian пише, що у 2022 році Ілон Маск купив Twitter за $44 мільярди й перейменував його на X. У 2023-му він запросив Лінду Яккаріно на посаду гендиректорки — після масових звільнень і скасування модерації контенту. До цього вона багато років працювала в одній з найбільших медіакомпаній США — NBCUniversal, де займалась рекламою.

На посаді керівниці Яккаріно не раз доводилося виправдовувати скандальні вчинки Маска, як-от його лайку на адресу рекламодавців після звинувачень в антисемітизмі. Вона захищала його в інтервʼю.

Яккаріно намагалася показувати позитивну сторону платформи, але постійно поверталася до кризового менеджменту. Наприклад, вона заперечувала, що X тиснула на бренди, змушуючи купувати рекламу, хоча компанія таки подавала в суд на тих, хто згорнув бюджети після придбання мережі Маском.