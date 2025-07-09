Червень 2025 року став найспекотнішим в історії Західної Європи

Червень цього року став найспекотнішим в історії Західної Європи. Середня температура сягнула 20,49 °C — це на 2,8 °C вище, ніж у середньому за 1991—2020 роки, і на 0,06 °C перевищує попередній рекорд 2003 року.

Про це повідомило Європейське кліматичне агентство Copernicus (C3S).

Середньодобова температура в регіоні 30 червня та 1 липня сягала 24,9 °C — це новий рекорд для червня. Такі температури раніше фіксували лише в розпал літа, під час найсильніших хвиль спеки в липні-серпні 2003, 2018, 2019, 2022 і 2023 років. У період з 17 червня по 2 липня в більшості країн Західної Європи, зокрема в Іспанії, Португалії, Франції та Великої Британії, зафіксували найвищу середню температуру для цієї пори року щонайменше з 1979 року.

Цього літа Європа пережила дві потужні хвилі спеки:

Перша тривала з 17 до 22 червня, охопила великі частини західної та південної Європи.

Друга — з 30 червня до 2 липня, принесла ще вищі температури. У деяких країнах стовпчики термометрів піднімалися вище за 40 °C, а в Іспанії та Португалії — до 46 °C.

Причиною стали стійкі зони високого тиску — так звані теплові куполи, які затримували гаряче повітря. Це спричинило тривалу спеку, посуху, підвищений ризик лісових пожеж і дуже високі температури.

У червні більшість країн Європи також переживали більше днів із тепловим стресом. У Португалії, Іспанії, Франції, Італії та на Балканах температура, яку відчуває організм, перевищувала 38 °C — це класифікують як «дуже сильний тепловий стрес». У районах поблизу Лісабону ці показники сягали 48 °C — це «екстремальний тепловий стрес», на 7 °C вище за середній максимум для червня.

Ще одна тривожна ознака — аномальна кількість тропічних ночей, коли температура не опускається нижче ніж 20 °C. У деяких районах Іспанії таких ночей було до 24 °C — на 18 °C більше, ніж зазвичай. Біля Середземного моря було 10—15 тропічних ночей, хоча зазвичай у червні їх не буває зовсім. Через це організм не встигає охолонути після денної спеки, що підвищує ризик проблем зі здоров’ям.

Температура моря теж була рекордною. У західній частині Середземного моря вода прогрілася до понад 28 °C — у Ліонській затоці та Лігурійському морі це більш ніж на 5 °C вище за норму. А 30 червня температура поверхні моря сягнула 27 °C — найвищого рівня за всю історію червневих спостережень. Аномалія склала +3,7 °C — це найбільше добове відхилення від норми, зафіксоване коли-небудь у будь-який місяць.