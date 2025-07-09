У Європі за 10 днів через спеку загинули понад 2 тисячі людей

Вчені з Імперського коледжу Лондону та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини підрахували, що за десять днів близько 2 300 людей померли через спеку у 12 європейських містах.

Про це пише Reuters.

Дослідження охоплювало 10-денний період, що завершився 2 липня, коли значна частина Західної Європи зазнала екстремальної спеки: в Іспанії температура перевищувала +40 °C, а у Франції спалахнули лісові пожежі.

Із приблизно 2 300 смертей, за оцінками вчених, 1 500 були пов’язані зі зміною клімату, яка зробила хвилю спеки сильнішою.

«Зміна клімату зробила температуру значно вищою, ніж вона була б без неї, а це, своєю чергою, зробило ситуацію значно небезпечнішою», — зазначив доктор Бен Кларк, дослідник з Імперського коледжу Лондону.

Дослідження охопило 12 міст, серед яких Барселона, Мадрид, Лондон і Мілан. У цих містах, за словами науковців, зміна клімату підвищила температуру під час спеки на цілих 4 °C.

Для оцінки кількості жертв вчені використали перевірені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність. Ця оцінка враховує випадки, коли саме спека стала основною причиною смерті, зокрема через загострення вже наявних проблем зі здоров’ям.

Дослідники наголосили, що скористалися рецензованими методами, щоб оперативно оцінити кількість жертв, оскільки більшість смертей, спричинених спекою, офіційно не фіксуються, а деякі уряди взагалі не публікують такі дані.