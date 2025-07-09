Джерела «Бабеля»: На митницях у трьох областях України проходять масштабні обшуки

Українські правоохоронці проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

Обшуки проводять Служба безпеки України спільно з Національною поліцією, Офісом генпрокурора, Державним бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки.

Вони проходять в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях.

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За інформацією джерел, ці обшуки — частина роботи СБУ з недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також попередження інших спроб підриву національної безпеки України.