У Києві не вводитимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу. Чому

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу — військові вважають цей формат недоцільним.
Про це сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтервʼю Укрінформу.
«На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз — зокрема «шахедів», які вже фактично діють як реактивні снаряди, — немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається», — зазначив Ткаченко.
Він закликав не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу за повітряної загрози прямувати в укриття.
- У жовтні 2024 року стало відомо, що Україна отримала від Ізраїлю систему раннього оповіщення про повітряні атаки. Очікувалося, що підключення до української радіолокаційної системи дозволить швидше передавати сповіщення користувачам мобільних телефонів та вмикати сирени повітряної тривоги лише в тих місцях, де є реальна небезпека ракетного обстрілу.