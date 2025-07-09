У Києві не вводитимуть ізраїльську систему оповіщення про загрозу. Чому

У Києві не впроваджуватимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу — військові вважають цей формат недоцільним.

Про це сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтервʼю Укрінформу.

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«На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз — зокрема «шахедів», які вже фактично діють як реактивні снаряди, — немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається», — зазначив Ткаченко.

Він закликав не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу за повітряної загрози прямувати в укриття.