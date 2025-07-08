У Лондоні засудили підпалювачів складу, повʼязаного з траншами Starlink в Україну. Це зробили на замовлення «ПВК Вагнера»

Суд Олд-Бейлі засудив групу чоловіків за участь у підпалі складу у східному Лондоні, пов’язаного з допомогою Україні. Напад організували за наказом «ПВК Вагнера». Уперше британців засудили за дії в інтересах забороненої терористичної організації РФ.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався на промисловому обʼєкті в районі Лейтон, що на сході Лондону, у березні 2024 року. 23-річний Нії Менса, який діяв разом з однолітком Джакімом Роузом, знімав підпал на свій телефон і транслював у прямому ефірі. Ще один фігурант — 20-річний Угніус Асмена — чекав їх у машині.

Операцію організували 20-річний Ділан Ерл і прибиральник з аеропорту Ґетвік Джейк Рівз, якому було 23 роки. Вони обрали мішенню склад, який використовували для надання гуманітарної допомоги та постачання супутникового обладнання Starlink Києву. Пожежа завдала збитків майже на мільйон фунтів стерлінгів. Щоб загасити полум’я, знадобилося вісім пожежних бригад і 60 рятувальників.

Суд визнав Менса, Роуза й Асмену винними в підпалі з наміром наразити людей на небезпеку. Ерла і Рівза визнали першими засудженими за новим Законом про національну безпеку 2023 року.

Згодом чоловіки збиралися підпалити ресторан і винний магазин у столичному районі Мейфер, а також викрасти власника — росіянина Євгена Чичваркіна. Однак ці плани провалилися. Вирок засудженим винесуть восени, точна дата поки невідома.