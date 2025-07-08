Болгарія перейде на євро у Новий рік

Болгарія перейде на євро 1 січня 2026 року. Відповідне рішення 8 липня ухвалив Європейський парламент.

Про це він повідомляє на своєму сайті.

З 679 депутатів Європарламенту 531 підтримав рішення. Премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков у соціальних мережах подякував інституціям, партнерам та всім, завдяки кому цей знаковий момент став можливим.