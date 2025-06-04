Болгарія може перейти на євро у 2026 році — це схвалила Єврокомісія

Європейська комісія дійшла висновку, що Болгарія готова перейти на євро з 1 січня 2026 року. Це зробить її 21-ю державою-членом Євросоюзу, що приєднається до єврозони.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Болгарія відповідає чотирьом номінальним критеріям конвергенції, які мають забезпечити готовність країни до введення євро та достатню підготовленість її економіки до цього. Крім того, закони Болгарії визнали сумісними з вимогами Договору та Статуту Європейської системи центральних банків і Європейського центрального банку.

«Євро є відчутним символом європейської сили та єдності. Сьогодні Болгарія стала на крок ближче до його прийняття як валюти. Завдяки євро болгарська економіка стане сильнішою, збільшиться торгівля з партнерами з єврозони, а ще прямі іноземні інвестиції, доступ до фінансів, якісні робочі місця та реальні доходи», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що Рада ЄС ухвалить остаточне рішення про введення євро в Болгарії після обговорень у Єврогрупі та в Європейській раді. І вже після того, як Європейський парламент і Європейський центробанк висловлять свої думки.

Однак критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.