FT: Найбільший порт Європи готується до можливого конфлікту з Росією

Найбільший порт Європи Роттердам резервує місце для суден із військовими вантажами та планує маршрути перенаправлення товарів у разі війни — так готуються до можливого конфлікту з Росією.



Про це пише Financial Times.

Генеральний директор адміністрації порту Роттердам Бодевейн Сімонс заявив, що порт координує дії з сусіднім портом Антверпеном — другим за величиною в ЄС — щоб бути готовим приймати британську, американську та канадську техніку та інші поставки.

«Не кожен термінал придатний для обробки військових вантажів. Якщо доведеться перевозити великі обсяги військової техніки, ми б залучили Антверпен або інші порти, щоб частково розвантажити Роттердам — і навпаки», — сказав він у інтерв’ю Financial Times.

За словами Сімонса, одне або кілька суден пришвартовуватимуться біля причалу на кілька тижнів — чотири-п’ять разів на рік, хоча конкретне місце може змінюватися. Контейнерний термінал Роттердаму — єдине місце, де порт може безпечно перевантажувати боєприпаси з одного судна на інше.

FT зазначає, що ще у травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що на запит НАТО порт Роттердам має надати простір для обслуговування кількох суден з військовим вантажем.

Раніше цей порт вже обробляв військові вантажі, зокрема під час війни в Перській затоці після 2003 року. Але навіть у розпал Холодної війни тут не було спеціального військового причалу.

Порт Роттердам розташований уздовж річки Маас у Нідерландах і простягається на 42 кілометри. Щороку він обробляє приблизно 436 мільйонів тонн вантажів і приймає 28 тисяч морських суден, а також 91 тисячу суден, що прибувають річками з Німеччини та інших внутрішніх регіонів Європи.

Тим часом Антверпен обробляє 240 млн тонн вантажів щороку, що робить його другим за величиною портом у ЄС. Цей порт регулярно приймає постачання для американських військових, які дислокуються у Європі.

«Наші команди працюють дедалі тісніше над низкою тем, зокрема щодо стійкості», — каже Сімонс і додає, що вони співпрацюють, щоб посилити «самодостатність Європи».

Раптове скорочення постачань російської нафти після вторгнення РФ в Україну — порт Роттердам втратив близько 8% обсягів торгівлі — також стало уроком, зазначає Сімонс. Він закликав країни Європи створювати стратегічні запаси найважливіших ресурсів — так, як це роблять з нафтою.

«Ми повинні зробити те саме з міддю, літієм, графітом та іншими критично важливими матеріалами, — сказав Сімонс. — Ми маємо резерви нафти, але ще не маємо аналогічних запасів газу. Так, у Європі є газові родовища, які можуть частково забезпечити потреби, але нам слід розширити спектр стратегічної стійкості — і [також] в галузі фармацевтики, і в тому, де саме створювати такі запаси», — наголосив Сімонс.

Він додав, що території навколо портів, які мають розвинену логістику, добре підходять, щоб розмістити там такі резерви. Частину стратегічних запасів нафти Нідерланди уже зберігають у Роттердамі.