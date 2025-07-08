FT: OpenAI посилює безпеку, щоб захиститися від шпигунства з боку Китаю

Американська компанія з розробки штучного інтелекту OpenAI переглянула свої протоколи безпеки, щоб захистити інтелектуальну власність від корпоративного шпигунства. Раніше лунали заяви, що OpenAI стала мішенню для китайських конкурентів.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела у компанії.

Стартап із Сан-Франциско посилює свої зусилля у сфері безпеки з минулого року, але ці заходи прискорилися після того, як китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek випустив конкуруючу модель у січні.

OpenAI стверджувала, що DeepSeek неналежно скопіювала моделі каліфорнійської компанії, використовуючи техніку «дистиляції», щоб випустити конкуруючу систему штучного інтелекту. Відтоді компанія додала заходи безпеки для захисту від цієї тактики. Цей епізод спонукав OpenAI бути набагато суворішими. Компанія «агресивно» розширила свої методи та команди безпеки.

У 2024 році генерала армії США у відставці Пола Накасоне призначили до ради директорів OpenAI для нагляду за захистом від кіберзагроз. У жовтні 2024 компанія найняла Дейна Стакі на посаду головного директора з інформаційної безпеки. Він обіймав таку ж посаду в компанії з розробки програмного забезпечення Palantir, відомій виконанням замовлень для американського уряду та силових структур.

Глобальна гонка у сфері штучного інтелекту призвела до посилення занепокоєння стосовно спроб викрасти цю технологію, що може загрожувати економічній та національній безпеці. У 2024 році влада США попередила технологічні стартапи, що іноземні супротивники, включно з Китаєм, збільшили зусилля для отримання їхніх конфіденційних даних.

Джерела з OpenAI заявили, що стартап запроваджує суворішу політику у своїх офісах у Сан-Франциско з літа 2024 року, щоб обмежити доступ персоналу до важливої ​​інформації про технології. Ця політика, відома як «інформаційне тентування», значно зменшила кількість людей, які могли отримати доступ до нових алгоритмів, що розроблялися.

Наприклад, її застосували минулого року, коли OpenAI розробляла свою нову модель o1 під кодовою назвою Strawberry. Тоді співробітникам, які працювали над проєктом, було наказано перевіряти, чи інші співробітники також є частиною «тенту Strawberry», перш ніж обговорювати його в спільних офісних приміщеннях.

Компанія зараз зберігає значну частину своїх власних технологій в ізольованих середовищах. Це означає, що компʼютерні системи відключені від Інтернету та відокремлені від інших мереж. В офісах компанії запровадили біометричні перевірки. Отримати доступ до деяких кімнат можна, лише просканувавши відбитки пальців.

Щоб захистити ваги моделі, OpenAI застосовує до інтернет-трафіку політику «заборонено за замовчуванням». Це означає, що ніщо не може підключатися до інтернету без спеціального схвалення.

Сполучені Штати та Китай перебувають у зростаючій стратегічній конкуренції, оскільки США запроваджують експортний контроль, щоб ускладнити для Китаю отримання та розробку передових технологій. Водночас висловлюється занепокоєння стосовно зростання ксенофобії в американських технологічних компаніях, зважаючи на велику кількість кваліфікованих працівників азійського походження.

Китайський ШІ DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які досі доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.