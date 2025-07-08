FT: В ЄС розглядають варіанти, як покрити бюджетний дефіцит України

Європейська комісія терміново вивчає способи покриття дефіциту у бюджеті України, який може сягнути $19 мільярдів наступного року. Серед обговорюваних варіантів — позабюджетні гранти для України, позики від країн G7 і використання заморожених російських активів в ЄС.

Про це пише Financial Times, з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням.

Прогнозований дефіцит бюджету України на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням. Єврокомісії вже довелося коригувати витрати з потоків фінансування, повʼязаних з Україною, протягом 2025 року у відповідь на відсутність впевненості в неминучому припиненні вогню з Москвою.

МВФ оцінює, що потреби України у фінансуванні на наступний рік покриті, але це випливає з умови закінчення війни цього року або в середині 2026 року. Україна та ЄС на такий сценарій не розраховують. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у червні заявила, що Фонд оцінить, чи збільшиться цей дефіцит фінансування, і вимагатиме подальшого фінансування зовнішньої допомоги.

Терміновість у Брюсселі виникає напередодні Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня в Римі. У ній візьме участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Один дипломат ЄС сказав, що мета в тому, щоб забезпечити задоволення потреб України задовго до зими. Це особливо актуально, враховуючи невизначені перспективи подальшої військової підтримки США. Комісія мала обговорити варіанти з міністрами фінансів ЄС 7 липня ввечері.

Одна з ідей України, яку обговорюють країни G7 і Єврокомісія, — надавати військову допомогу у вигляді прямих грантів. Ці кошти офіційно не входили б до бюджету, але водночас зараховувалися б як оборонні витрати країни-донорки. Це дозволило б одночасно допомогти Україні та виконати зобов’язання перед НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Інший варіант — очікувати виплат за існуючою схемою G7 на 50 мільярдів доларів. За нею Україна отримує позики за рахунок прибутків від заморожених на Заході російських державних активів.

Ще один варіант — спробувати отримати більше прибутку з заморожених російських активів, вклавши їх у більш ризиковані, але потенційно вигідні інвестиції. Водночас обговорюють спосіб, як поділити можливі збитки так, щоб уся відповідальність не лягала лише на Бельгію, де зберігається більшість цих коштів.

Без угоди про припинення вогню Україна очікує дефіциту у щонайменше $8 мільярдів у 2026 році, навіть якщо деякі з обіцяних сум вдасться перенести наперед. Якщо цього не станеться, то дефіцит фінансування може сягнути $19 мільярдів.