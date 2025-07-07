У «Дії» зʼявився розділ «Ветеран Pro» — там зібрали всі сервіси для ветеранів і ветеранок.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Зараз у новому розділі вже можна:
- підтвердити статус особи з інвалідністю;
- шукати фахівця супроводу;
- взяти участь у програмах «єОселя» та «єВідновлення» за пільговими умовами;
- отримати 1 500 грн на тренування за програмою «Ветеранський спорт»;
- оформити заявку на субсидію.
«Це лише початок, працюємо над тим, щоб цифровий простір для ветеранів і ветеранок наповнювався дієвими сервісами — доступними кожному, хто цього потребує», — наголосили в пресслужбі «Дії».
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні статус ветерана мають 1,3 мільйона українців. За його словами, уряд готує працюючу розгалужену інфраструктуру підтримки, щоб «ніхто не залишився поза увагою».
В цій інфраструктурі є чотири ключових елементи, а саме: відновлення здоров’я та реабілітація захисників і захисниць; житло для ветеранів та їхніх рідних; робота або можливості започаткувати й розвивати власну справу; дебюрократизація та цифровізація всіх процедур для ветеранів.