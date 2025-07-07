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У «Дії» зʼявився розділ «Ветеран Pro» — там зібрали всі сервіси для ветеранів і ветеранок

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У «Дії» зʼявився розділ «Ветеран Pro» — там зібрали всі сервіси для ветеранів і ветеранок.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Зараз у новому розділі вже можна:

  • підтвердити статус особи з інвалідністю;
  • шукати фахівця супроводу;
  • взяти участь у програмах «єОселя» та «єВідновлення» за пільговими умовами;
  • отримати 1 500 грн на тренування за програмою «Ветеранський спорт»;
  • оформити заявку на субсидію.

«Це лише початок, працюємо над тим, щоб цифровий простір для ветеранів і ветеранок наповнювався дієвими сервісами — доступними кожному, хто цього потребує», — наголосили в пресслужбі «Дії».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні статус ветерана мають 1,3 мільйона українців. За його словами, уряд готує працюючу розгалужену інфраструктуру підтримки, щоб «ніхто не залишився поза увагою».

В цій інфраструктурі є чотири ключових елементи, а саме: відновлення здоров’я та реабілітація захисників і захисниць; житло для ветеранів та їхніх рідних; робота або можливості започаткувати й розвивати власну справу; дебюрократизація та цифровізація всіх процедур для ветеранів.