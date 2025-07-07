Вибухи під Житомиром: поліція встановила причину й оголосила підозри

Вибухи 2 липня в селі Березина під Житомиром, через які загинули дві людини, стались внаслідок незаконного виробництва вибухових речовин.

Про це повідомила обласна поліція.

Слідчі встановили, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодили незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, щоб підзаробити.

Підприємець придбав і облаштував під таке виробництво приміщення колишнього корівника, вагової та складу в селі Березина. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, підключив приміщення до необхідних комунікацій і ввів їх в експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

Їхній спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробництво й керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства і виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи.

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Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, без жодних дозволів і в безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту. Через порушення правил під час виготовлення і зберігання вибухових речовин 2 липня близько 18:00 сталося загоряння приміщень — це призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.

Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеню тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів і забруднення атмосферного повітря сума збитків становить понад 46 мільйонів гривень.

Сьогодні, 7 липня, слідчі повідомили чоловікам про підозри у:

незаконному виготовленні вибухових речовин і вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1 КК України);

незаконному зберіганні вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267 КК України).

Наразі триває подальше досудове розслідування, поліція встановлює інших причетних до незаконного виробництва вибухівки. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.