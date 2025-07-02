На околиці Житомира стався вибух. Що відомо

На околиці Житомира стався вибух, місцеві зняли великий стовп диму.

Про вибух повідомили «Суспільному» в поліції, а також підтвердили у міськраді.

У соцмережах публікують фото і відео масштабної пожежі. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

У міськраді уточнили, що вибух стався на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою. Голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі «Суспільному» сказав, що за попередньою інформацією, вибух стався на складі промислового підприємства у селі Березина.

Медичний директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської облради Віктор Гриньов повідомив «Суспільному», що на місце події виїхали майже 20 машин швидкої медичної допомоги, тому що багато поранених.