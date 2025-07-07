Уряд запустить держвиплату для сімей першокласників. Що відомо

Уряд запустить нову державну виплату «Пакунок школяра». Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень для тих сімей, які відправляють дитину на навчання в перший клас офлайн.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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Заявку на виплату можна буде подати через «Дію». Гроші можна буде витратити лише у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи — канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття.

«Запуск «Пакунка школяра» — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», — каже Шмигаль.

Отримання цієї допомоги не вплине у подальшому на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. Надалі Міністерство соціальної політики розкаже всі деталі про «Пакунок школяра» та повідомить про старт подачі заявок.